Wolfusburg ile Frankfurt Almanya Bundesliga'da 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Son maçında Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-1 mağlup eden Wolfsburg sahasında Frankfurt'u mağlup ederek yakaladığı çıkışı bu maçta da devam ettirmek istiyor. 14. sırada bulunan ve düşme korkusu devam eden Frankfurt ise kazanarak rahat bir nefes almanın peşinde.

Wolfsburg - Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wolksvagen Arena'da bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele TRTSPOR ve misli.com'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Wolfsburg - Frankfurt muhtemel 11'ler...

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillion, Steffen, Arnold, Schlager, Victor, Brekalo, Weghorst

Frankfurt: Trapp, Abraham, Hinteregger, Hasebe, Toure, Rode, Kamada, Kohr, Kostic, Silva, Dost

Bundesliga geçen haftanın sonuçları...

Dortmund-B.Münih: 0-1

Frankfurt-Freiburg: 3-3

W.Bremen-M.Gladbach: 0-0

Leverkusen-Wolfsburg: 1-4

Leipzig-H.Berlin: 2-2

Augsburg-Paderborn: 0-0

Düsseldorf-Schalke: 2-1

U.Berlin-Mainz: 1-1

Hoffenheim-Köln: 3-1