Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (CANLI)

Wolfusburg ile Frankfurt Almanya Bundesliga'da 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Son maçında Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-1 mağlup eden Wolfsburg sahasında Frankfurt'u mağlup ederek yakaladığı çıkışı bu maçta da devam ettirmek istiyor. 14. sırada bulunan ve düşme korkusu devam eden Frankfurt ise kazanarak rahat bir nefes almanın peşinde.

Wolfsburg - Frankfurt maçı hangi kanalda?

Wolksvagen Arena'da oynanan ve saat 16:30'da başlayan mücadele TRTSPOR ve misli.com'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Wolfsburg - Frankfurt ilk 11'ler...

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Schlager, Brekalo, Arnold, Steffen, Weghorst, Victor

Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Chandler, Gacinovic, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Silva



