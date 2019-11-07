Wolfsberger - Başakşehir (CANLI)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Wolfsberger’le karşılaşıyor. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden ve gruptan çıkma şansı bulunan Başakşehir deplasmanda da kazanmak istiyor. Mücadele öncesi temsilcimiz Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Teknik patron Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan İrfan Can Kahveci'nin yerine Berkay Özcan'a şans verdi.

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayan karşılaşmayı Sandro Scharer yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Wolfsberger - Başakşehir ilk 11'ler:

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli