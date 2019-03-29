Wolfenstein: Youngblood’ın çıkış tarihi hikaye fragmanıyla açıklandı!

Hikayenin ana noktası serinin kahramanı BJ Blazkowicz’in ardından hiçbir iz bırakmadan kaybolması. Nazi işgali altındaki Paris’te sıkışıp kalmış olabilir ve hikaye muhtemelen bir kurtarma opersayonu etrafında dönebilir. Hiç kimse Blazkowicz’in güvenine layık değilken, kahramanımızın ikiz kızları Jess ve Soph kurtarma operasyonunun lideri olarak görev yapacaklar. Bu nedenle Wolfenstein: Young Blood‘la oyuncular ilk defa kooperatif kaosu deneyimleyecekler.





Wolfenstein: Young Blood oynanış tarafında da yeniliklerle gelecek. Örneğin yeni RPG bileşenleri oyuna eklenecek. Böylece oyuncular yeni yeteneklerin, silah eklentilerinin, eşyaların, kozmetik ürünlerin ve daha birçok şeyin kilidini açabilecekler. Dahası, Wolfenstein II: The New Colossus‘ta öne çıkan bazı silahların Laserkraftwerk gibi güncellenmiş versiyonları da yeni oyunda yer alacak.

Yeniden başlatılan dizinin önceki oyunlarından farklı olarak, MachineGames Wolfenstein: Youngblood‘ı, Lyon’daki bir başka Bethesda geliştiricisi olan Arkane Studios‘la birlikte geliştiriyor.

PlayStation Store’da Wolfenstein: Youngblood 179 TL’den, Deluxe Sürüm ise 229 TL’den ön siparişe açıldı. Deluxe Sürümünü satın alan oyuncular “Buddy Pass”a erişebilecekler. Geçiş oyuncuların bir arkadaşıyla oyunun kopyasını paylaşmalarına izin veriyor. Paylaşılan kişi oyuna sahip olan oyuncuyla iş birliği içinde olduğu sürece oyuna ücretsiz girebilecek. Ayrıca Deluxe Edition‘ı alanlar ikizler için aşağıdakileri içeren Cyborg Cilt Paketi’ne erişim sağlayacak:

Cyborg oyuncu görünümü

Tüm silahlar için titanyum alaşım görünümü

Titanyum alaşım savaş baltası

Titanyum alaşım bıçak

Zırh güçlendirici enerji sinyali

Wolfenstein: Youngblood’ı ön sipariş verenler ek olarak aşağıdaki içerikleri kazanacaklar:

New Colossus Ceketi Güç Zırhı Görünümü

BJ’in ABD Ordusu Güç Zırhı Görünümü

Old Blood Borusu

Old Blood Bıçağı

İkinci Dünya Savaşı Silah Görünümü Seti (tüm menzilli silahlar için)

Kaynak:Psoyun.com