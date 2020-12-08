2010 yılında Çin'in Hangzhou şehrinde kurulan Wizard Games, dünya çapında 500 milyondan fazla oyuncuya sahip ve Çin'de oldukça popüler bir FPS oyunu "Battle Teams" oyununun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Bu oyunun devamı olacak Battle Teams 2’nin ise 2021 yılında oyuncularla buluşması bekleniyor.

Tencent, son dönemde yatırımlarını FPS oyunlarına yöneltti ve Wizard Games’e yapılan bu büyük yatırım ise geliştiricinin bu oyun kategorisindeki başarıları oldu. Geçtiğimiz yıllarda oyun sektöründe en hızlı büyüyen ve en geniş yelpazesi olan oyun kategorisi FPS oyunları oldu. Bununla birlikte, bu türdeki oyuncu verilerini araştırmak ve kategorinin gelişimini ölçeklendirmek sektörün zorlu yanlarından biridir. Yıllarca deneyim kazandıktan sonra, Wizard Games, Çin'in önde gelen FPS oyunları geliştiricilerinin arasındaki yerini aldı. Wizard Games, yeni nesil oyun geliştirme ekibini kurmaya, uluslararası yayıncılık gücünü güçlendirmeye ve PC, konsol ve mobil platformlar için yüksek kaliteli çevrimiçi oyunlar ve yeni tescilli markalar yaratmaya devam edecek.

Wizard Games, yeni oyunları ile 2021 yılına damgasını vuracak

FPS oyunları alanındaki iş birliklerini çoğaltmanın yanı sıra, Wizard Games yeni oyunlar ve yeni oyun türleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yeni türler arasında Sea of Craft yer alıyor. Gerçekliğe dayanan simüle edilmiş gelişime sahip bir denizcilik inşaat oyunu. Sea of Craft, 2021 yılında piyasaya sürülecek.