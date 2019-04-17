Wings for Life World Run 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulacak

Binlerce kişinin katılmasının beklendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle gerçekleştirilecek yarışın kayıtları wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden devam ediyor.

Wings for Life World Run'a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı’na da destek oluyor.

Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşu sayesinde 5 yılda 23.6 milyon Euro topladı. Bu gelirler dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.