  • Haberler
  • Tenis
  • Wimbledon'da son şampiyon Novak Djokovic finalde

Wimbledon'da son şampiyon Novak Djokovic finalde

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkerler yarı final karşılaşmasında dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Roberto Bautista Agut'u yenerek finale yükseldi.

12 Temmuz 2019, Cuma 18:43
- A +
Wimbledon'da son şampiyon Novak Djokovic finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, merkez kortta oynanan maçta Sırp Novak Djokovic, İspanyol Roberto Bautista Agut'u 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2 aldığı setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seri başı ve son şampiyon 32 yaşındaki Novak Djokovic, büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı 3-1 kazanarak pazar günü final oynamaya hak kazandı. 

Djokovic pazar günü oynanacak final maçında Roger Federer ve Rafael Nadal karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...