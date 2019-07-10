Wimbledon’da müthiş gün

Tenis sporunun en prestijli organizasyonu olan Wimbledon’da erkekler çeyrek finali son yılların en müthiş eşleşmelerine sahip olacak. Şampiyonluk favorileri arasında gösterilen 3 isim, bugün korta çıkacak. 8 kez zafere ulaşan İsviçreli Roger Federer (3), Kei Nishikori’nin (7) karşısına çıkacak.

Wimbledon’u son olarak 2010’da kazanan Rafael Nadal (2) ise çeyrek finale çıkarak herkesi şaşırtan Sam Querrey (65) ile kozlarını paylaşacak. 3 kez şampiyon dünya 1 numarası Novak Djokovic de David Goffin’in (23) rakibi olacak. 3 karşılaşma da saat 15.00’te başlayacak.

Kadınlarda favoriler kazandı

Kadınlarda ise şampiyonluk adaylarından olan Serena Williams çeyrek finalde vatandaşı Alison Riske ile karşılaştı. Dünya 10 numarası Williams 120 dakika süren mücadeleyi 6-4, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Öte yandan 2014’ten beri bu turnuvada son 4’e kalamayan Simone Halep de 7-6 ve 6-1’lik setler sonucunda Çinli Shuai Zhang’ı 2-0 mağlup etti. Rumen tenisçi, böylece 5 yıl sonra yarı finale kaldı.