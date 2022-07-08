Dünyanın en eski ve prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon'da yarı final heyecanı yaşandı ve son finalist belli oldu.

Londra'da düzenlenen turnuvanın yarı finalinde tecrübeli raket Novak Djokovic, ile 26 yaşındaki Cameron Norrie karşı karşıya geldi. Djokovic ilk seti 6-2 kaybetmesinin ardından diğer setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 kazanarak rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı ve adını finale yazdırdı.

Final belli oldu

Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic bu sonuçla birlikte, Rafael Nadal'ın sakatlığının ardından doğrudan finale yükselen Nick Kyrgios'un rakibi oldu.

Nadal'ın sakatlığı

Geçtiğimiz gün Nadal, karın kası sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildiğini duyurmuş ve yarı finalde karşılaşacağı Kyrgios doğrudan finalist olmuştu.

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