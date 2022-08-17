Aldığı ölüm tehditleri sebebiyle Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'tan ayrıldığını açıklayan Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu, Willian'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Willian'ın önümüzdeki günlerde Fulham ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa tecrübeli Brezilyalı futbolcu kısa zaman içerisinde Marco Silva'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi ile antrenmanlara başlayabilir.

İngiltere'ye açık kapı bıraktı

Ayrılığı sonrası Willian şu sözleri ile İngiltere'ye geri dönmeye açık kapı bırakmıştı: "Hedefim yurtdışında yaşamak. Londra'da İngiliz pasaportum var, bu yüzden orada ailemle birlikte yaşayabilirim, hedefim bu."

Takımdan ayrıldı

Daha önce Chelsea ve Arsenal formaları giyen dünyaca ünlü futbolcu, 2021 yazında kendisini dünyaya tanıtan eski kulübü Corinthians'a geri dönmüştü. 34 yaşındaki Willian, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığını açıkladı.

Tehditler aldı

Willian açıklamasında: "Bugün Corinthians'a veda ediyorum. Bu formayı yeniden giyme fırsatıu verdiği için kulübe teşekkür ederim. Bana ve aileme karşı yapılan ölüm tehditleri sebebiyle ne yazık ki kulüpten ayrılma kararı aldım. Bu kararın iki taraf için de en iyisi olduğunu düşünüyorum. Corinthians'a bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe iddiaları

Geçtiğimiz günlerde Willian'ın ismi ülkemizden Fenerbahçe ile anılırken, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Sarı-Lacivertli ekibin futbolcuyu gündemine aldığı iddia edilmişti.



