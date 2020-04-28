İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian için devreye giren ekiplerden Arsenal'in bonservissiz transfer umutları, Brezilyalı oyuncunun talep etiği sözleşme nedeniyle yitirilmişe benziyor.

31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu yaz aylarında sona erecek ve Willian, 7 yıl formasını giydiği Chelsea'den büyük ihtimalle ayrılacak. Çünkü Chelsea, 30 yaş üstündeki oyunculara 12 aylık bir sözleşme uzatma teklifi sunarken Willian'ın 3 yıllık bir anlaşma talebi bulunuyor.

Willian'ın kulübüyle anlaşma sağlayamaması özellikle diğer Londra temsilcileri Arsenal ve Tottenham için bir transfer fırsatı yaratmıştı. Fakat İngiliz basınından Metro'ya göre Brezilyalı oyuncunun, haftada 120 bin Pound üzerinden 3 yıllık sözleşme talebi Arsenal cephesinde şaşkınlıkla karşılandı.

Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Londra ekiplerinin dışında Barcelona ile Liverpool'un gündemine gelen Willian için Arsenal'in yeni bir hamle yapması zor gözükürken 31 yaşındaki oyuncunun sunduğu şartlarda öneri sunan bir takımın da olmadığı belirtiliyor.