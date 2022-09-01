Kariyerinde Chelsea ve Arsenal gibi takımların formasını giyen, Brezilya Milli Takımı'nın formasıyla boy gösteren Willian, Corinthians'tan ayrılmıştı. 34 yaşındaki yıldız bonservisini eline alınca ismi birçok takımla anılmıştı.

Ülkemizden Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği Sambacı'nın yeni adresi belli oldu. İngiltere'ye dönen yıldız oyuncu, Fulham'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde kendisi için toplamda 84.5 milyon Euro bonservis ödenen tecrübeli oyuncunun yeni takımında nasıl bir performans göstereceği merak konusu.