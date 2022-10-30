Willian Arao: Umarım sezon sonunda şampiyon olabiliriz

Süper Lig 'in 12. haftasında Fenerbahçe , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Bazı pas hatalarına rağmen iyi bir performans sergilediği düşüncesini paylaşan Arao, "İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Bazı pas hatalarım oldu ama böyle ara sıra şeyler olabiliyor. Takım olarak iyi oynadık ve 5 gollü bir galibiyet aldık" dedi.

Ligdeki başarılı gidişata ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı oyuncu, "Mutluyuz. Çok fazla gol atabilmek, çok fazla pozisyona girebilmek için çok uğraşıyoruz. Defansta da sert bir takım olmak istiyoruz. Bu ikisini bir araya getirdikçe her geçen gün daha iyi bir takım haline geliyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı.