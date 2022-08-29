Willian Arao: Pozisyonlara girdik ama net üretemedik

Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konyaspor, stadındaki zemin çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir’de ağırladı. Her iki takımın da birer oyuncusunun kırmızı kart gördüğü maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Sarı-Lacivertliler'de Willian Arao maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arao maç sonrası sözlerinde; "Zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik." dedi.

Brezilyalı oyuncu sözlerinin devamında; "Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik. Dersler çıkartıp önümüze bakmalıyız." açıklamasında bulundu.





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