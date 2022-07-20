Willian Arao: Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferlerinden Willian Arao açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Brezilyalı futbolcu, iyi bir maç çıkarttıklarını ancak turu geçmenin kolay olmayacağını belirtti.

Willian Arao'nun açıklamaları şu şekilde:

"Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar yakaladık, hocamız değişiklikler yaptı. Birkaç pozisyona daha girdik. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Kazanmak isterdik ama olmadı. Performansımdan mutluyum ama asla yeterli değil. Her zaman daha iyisini verebilirim. Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım. Bugün iyi oynadığımı düşünüyorum ama hiçbir zaman yetinmeyi sevmem, daha iyisini yapmayı isterim."



