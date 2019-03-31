Antalyaspor'un Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiraladığı William Vainqueur, Caen ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında geleceği hakkında konuştu.

Ligde küme düşme tehlikesi yaşayan Monaco'daki kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki ön libero, önümüzdeki yaz Antalyaspor'a geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Şu anda hiçbir şeyle yüzleşmiyorum. Olaylara gün gün bakıyorum. Benim için şu anda en önemli şey, geçirdiğim sakatlık sonrası fiziksel açıdan iyi bir şekilde sahalara dönmek ve yeniden futboldan keyif almaya başlamak."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler