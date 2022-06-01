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William Carvalho'ya Fenerbahçe sorusu

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan William Carvalho, Portekiz Milli Takımı’nın kampında basın toplantısı düzenledi. Performansı ve Milli Takım’daki hedefleriyle ilgili konuşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Jesus’la Fenerbahçe’de yeniden buluşup buluşmayacağı sorusu yöneltildi.

01 Haziran 2022, Çarşamba 07:56 Son Güncelleme:
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William Carvalho'ya Fenerbahçe sorusu

Fenerbahçe ’nin transfer listesinde yer alan William Carvalho, Portekiz Milli Takımı’nın kampında basın toplantısı düzenledi. Performansı ve Milli Takım ’daki hedefleriyle ilgili konuşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Jesus’la Fenerbahçe’de yeniden buluşup buluşmayacağı sorusu yöneltildi.

Carvalho, “Bu konu hakkında şu anda konuşmam doğru olmaz. Çünkü şu anda yapmam gereken, tamamen Portekiz formasıyla çıkacağım maçlara odaklanmak” yanıtını verdi.

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