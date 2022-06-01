Fenerbahçe ’nin transfer listesinde yer alan William Carvalho, Portekiz Milli Takımı’nın kampında basın toplantısı düzenledi. Performansı ve Milli Takım ’daki hedefleriyle ilgili konuşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Jesus’la Fenerbahçe’de yeniden buluşup buluşmayacağı sorusu yöneltildi.

Carvalho, “Bu konu hakkında şu anda konuşmam doğru olmaz. Çünkü şu anda yapmam gereken, tamamen Portekiz formasıyla çıkacağım maçlara odaklanmak” yanıtını verdi.