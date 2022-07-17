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William Carvalho transferi Aoaur'a bağlı

Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Houssem Aouar'ın Sevilla'ya transfer olması halinde Real Betis'ten William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.

17 Temmuz 2022, Pazar 21:33 Son Güncelleme:
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William Carvalho transferi Aoaur'a bağlı

Fransa Ligue 1'de Lyon, Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın gündeminde yer alan William Carvalho ile ilgileniyor.

L'Equipe'te yer alan haberde, Lyon Teknik Direktörü Peter Bosz'un ilk 11'de forma giyecek bir 6 numara istediği ve bu bölge için William Carvalho'nun düşünüldüğü belirtildi.

Bozs açıklamasında, "6 numara için bir transfere daha ihtiyacımız var. Bu pozisyonda oynayan Johann Lepenant var ama o bölgeye transfer gerekiyor. Corentin Tolisso orada değil, daha önde oynayacak." ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonda Real Betis formasıyla 49 maçta süre alan Carvalho, 4 gol ve 4 asist kaydetti.

Portekizli oyuncu Sporting'den İspanyol ekibine 2018 yılında transfer olmuştu.

(NTV Spor)

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