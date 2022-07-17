Fransa Ligue 1'de Lyon, Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın gündeminde yer alan William Carvalho ile ilgileniyor.

L'Equipe'te yer alan haberde, Lyon Teknik Direktörü Peter Bosz'un ilk 11'de forma giyecek bir 6 numara istediği ve bu bölge için William Carvalho'nun düşünüldüğü belirtildi.

Bozs açıklamasında, "6 numara için bir transfere daha ihtiyacımız var. Bu pozisyonda oynayan Johann Lepenant var ama o bölgeye transfer gerekiyor. Corentin Tolisso orada değil, daha önde oynayacak." ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonda Real Betis formasıyla 49 maçta süre alan Carvalho, 4 gol ve 4 asist kaydetti.

Portekizli oyuncu Sporting'den İspanyol ekibine 2018 yılında transfer olmuştu.

(NTV Spor)