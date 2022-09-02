William Carvalho imzayı attı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray , Real Betis'in orta sahası William Carvalho transferinde karşı karşıya gelmişti. İki takım da Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak için büyük uğraş vermiş ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Bunun Sonucunda da Fenerbahçe Arao'yu Galatasaray ise Torreira ve Midtsjö'yü transfer etmişti.

İmzayı attı

30 yaşındaki orata saha oyuncusu kulübünde kalmaya karar verdi. Real Betis, William Carvalho'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Carevalho ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Premier Lig'den Nottingham Forest ve Serie A'dan Monza istemişti.