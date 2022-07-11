William Carvalho, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Galatasaray 'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor... Sol beke Kazımcan Karataş, stopere Abdülkerim Bardakcı ve orta sahaya Sergio Oliveira'yı alarak kadrosunu güçlendiren Cim Bom şimdi de Oliveira'nın yanına 6 numara bakıyor.

Bu doğrultuda Cimbom'un listesinin en üst sırasında yazan iki aday var: William Carvalho ve Idrıssa Gueye... İki oyuncu için de uzun süredir çalışmalar devam ederken, Carvalho'dan heyecanlandıran hareket geldi.









Real Betis'in 30 yaşındaki ön liberosu, Oliveira'nın son sosyal medya paylaşımına yorum yaptı. Portekizli oyuncunun bu hareketi Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Aslan'ın bu bölge için Idrıssa Gueye'yi de düşündüğü ve PSG'yle de temas halinde olduğu biliniyor.

İşte o yorum: