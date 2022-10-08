Turkish Airlines EuroLeague’de ilk hafta maçında Kızılyıldız’ı 72-59 ile deviren Anadolu Efes‘te maçın ardından karşılaşmayı 19 sayıyla tamamlayan Will Clyburn açıklamalarda bulundu.

Will Clyburn şunları söyledi:

“İlk yarı iyi oynadım bence, ikinci yarı o kadar da değildi. Ama genel toplamda buradaki ilk maçım harika geçti. Takım harikaydı, atmosfer harikaydı. Beni aralarına aldılar, takımın içine kabul ettiler. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum.

Ergin Ataman oyunculara özgürlük veriyor. O özgürlüğe sahip olduğunda da çok tehlikeli olabilirsiniz. Size garanti edebileceğim, onun hakkında herkesin de söyleyebileceği şey de oyunculara özgürlük verdiği olacak.”

(Eurohoops)



