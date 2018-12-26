Wilfried Zaha'ya Çin'den inanılmaz teklif!

Crystal Palace'ın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Wilfried Zaha için Çin kulübü Dalian Yifang'tan müthiş bir teklif geldi.

26 Aralık 2018, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Wilfried Zaha'ya Çin'den inanılmaz teklif!

Kasım ayında sona eren Çin Ligi'ni 11. sırada tamamlayan ve Beşiktaş'ın eski hocası Bernd Schuster'in çalıştırdığı Çin kulübü Dalian Yifang, Zaha için Crystal Palace'a 50 milyon euro, oyuncuya da yıllık 15 milyon euro önerdi. 

Zaha şu anda Londra ekibinden haftada 150 bin pound kazanıyor. Çin kulübü bu meblağnın tam 3 katını 26 yaşındaki oyuncuya teklif etti. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise bu teklifin kabul edilmesi zor gözüküyor. 

Zaha bu sezon çıktığı 15 Premier Lig maçında 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.  

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