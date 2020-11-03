FastPay Wildcats Zula Akademi takımı Migros Espor Zula turnuvasının ödülünü bugün aldı! Zula arenasında kıyasıya mücadeleler veren Wildcats Zula Akademi takımı turnuva boyunca gösterdiği başarı sayesinde 3.000TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Gillette, Head and Shoulders ve Migros gibi büyük markaların sponsorluğu ile düzenlenen Zula turnuvasının ödül töreni bugün yapıldı.

Turnuva boyunca büyük başarı gösteren Wildcats Zula Akademi takımı katıldıkları Migros Espor Zula turnuvasında şampiyon oldu! Bu sayede 3.000TL’lik büyük ödülü Wildcats Zula Akademi takımı kazandı. Bugün ise ödül töreni gerçekleştirildi.