A Erkek Milli Takımımız'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı müsabakaların 16 kişilik aday kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem'da Belçika ve 14 Kasım'da deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler 5 Kasım'da İstanbul'da toplanarak çalışmalara başlayacak.

İşte aday kadro

Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Okben Ulubay, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (A.Efes), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin (F.Bahçe), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Bursa), Sadık Kabaca (G.Saray), Muhsin Yaşar (Gaziantep), Kenan Sipahi (Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barça), Samet Yiğitoğlu (Skopje)