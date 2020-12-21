MENÜ

Wijnaldum yarışına Inter de katıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Georginio Wijnaldum için Barcelona'nın ardından Inter'in de devreye girdiği belirtildi.

21 Aralık 2020, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
- A +
Wijnaldum yarışına Inter de katıldı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum'u kadrosunda tutmak adına görüşmelerini sürdürürken oyuncunun da talipleri artıyor. The Sun'a göre Hollandalı yıldız için son olarak Inter, devreye girdi. 

Georginio Wijnaldum'un Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Daha önce Barcelona'nın Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman, Wijnaldum'u Camp Nou'ya getirmek istediğini belirtmişti. 

İngiltere'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'nin de bu kez Wijnaldum transferini hedeflediği aktarılmakta. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...