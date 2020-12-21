Wijnaldum yarışına Inter de katıldı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum'u kadrosunda tutmak adına görüşmelerini sürdürürken oyuncunun da talipleri artıyor. The Sun'a göre Hollandalı yıldız için son olarak Inter, devreye girdi.

Georginio Wijnaldum'un Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Daha önce Barcelona'nın Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman, Wijnaldum'u Camp Nou'ya getirmek istediğini belirtmişti.

İngiltere'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'nin de bu kez Wijnaldum transferini hedeflediği aktarılmakta.