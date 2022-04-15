Whoisnext FC, bölgesel ve amatör futbolculara imkan sağlıyor

Hemen hemen dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de en popüler spor olan futbola ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Futbolla ilgilenen her gencin yakından takip ettiği Whoisnext FC de genç yıldız adaylarına yardımcı oluyor. Amatör veve bölgesel futbol oynayan gençlere imkân sağladıklarını belirten Whoisnext FC takım kaptanı Sedat Koç, "2008 yılından bu yana bütün futbol turnuvalarında yer alan Whoisnext FC ile gençlere imkan tanımaya çalışıyoruz. Amatör ve süper amatör liglerde oynayan oyunculara fırsat yaratıp; gerekli mecraları kullanarak popülariteyi artırıyoruz. Bu sayede büyük takımların dikkatlerini çekmiş oluyorlar. Biz daha fazla gence ilham ve destek olmak istiyoruz. Bu konuda ilgilenenler sosyal medya hesaplarımızdan bizlere rahatlıkla ulaşabilirler" dedi.

Whoisnext FC kaptanı Sedat Koç çok yakında TV8.5 ekranlarında canlı yayınlanacak olan Mini Futbol Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını da açıkladı. Heyecanlı olduklarını belirten Koç, "Canlı yayında Mini Futbol Türkiye Şampiyonası'nda oynayacağız. Birçok büyük futbol takımı ve futbolcuların bir arada olacağı turnuvayı heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Whoisnext FC futbol okulu neler vaat ediyor?

Whoisnext FC futbol okulu hakkında detaylı bilgiler de veren Sedat Koç, “Whoisnext Fc Futbol Okulu gelen öğrencilere, 32 bayrağın dalgalandığı turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etme imkanı sağlıyor. Amatör veya profesyonel futbolcularla ülkemize bu başarıyı kazandırmak için titiz bir çalışma programı hazırlanıyor. Futbol okulumuzun internet adresi üzerinden veya Instagram hesabı üzerinden futbol kulübü ve akademi olarak futbol okullarında eğitim sistemi ile ilgili çok daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayrıca haftada iki gün yabancı dil eğitiminin de verileceği bu okulda TFF'nin veliler ve öğrenciler için bildirgesi, çocuklar için futbol okulu seçiminde önemli bir konudur” yorumuu yaptı.

Sedat Koç açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Yakın zamanda sponsorluk anlaşması imzalayacağız. Müjdeyi buradan da vermiş olalım. Hedefimiz daha fazla gence ulaşarak, destek olmaktı. Çocuklara güvenli ve sağlıklı koşullarda futbol öğrenme imkanı sağlayan Whoisnext Fc halı saha turnuvaları ve halı sahada hem profesyonel hem de amatör oyuncularla Türkiye'nin halı saha şampiyonlarına girebilmek ve buradan da Avrupa'ya açılan Avrupa Türkiye Şampiyonaları'na gidebilme hakkı kazandırmak.”

Mertcan Polat