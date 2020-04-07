WhatsApp’tan son dakika corona virüsü kararı. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen, bugün ise neredeyse her ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde corona virüs salgını sonrası ilk kısıtlamasını açıklayan WhatsApp salgın sonrası dönemde aldığı ikinci kısıtlama kararını da açıkladı. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.

Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.

Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp geçtiğimiz hafta sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirmişti.

Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram geçtiğimiz haftalarda platformdaki videoların yayın kalitesini düşürme kararı almıştı. Şirketten yapılan açıklamada bu durumun Avrupa'daki kullanıcıları kapsadığı ve geçici bir karar olduğu bilgisinin altı çizilmişti.