Whatsapp’tan sevindirecek 'beğen' güncellemesi

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliği daha kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Gelecek güncellemeyle, mesajları beğenme özelliği de sunulacak.

Android kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

Şirket ayrıca, geçen yıl rakibi Signal benzeri bir adım atarak, kaybolan mesajlar özelliği getirmişti.

Ancak bunu kişiye özel olarak tek tek yapmanız gerekiyordu. Yani WhatsApp'ta tüm yazışmalarınız kayıt dışı kalsın istiyorsanız bütün rehberle tek tek bunu işaretlemek gerekiyordu.

WhatsApp son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldıracak. Tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.

7 GÜN KURALI DEĞİŞİYOR

Whatsapp'ın ayrıca 7 gün kuralını da değiştireceği bildirildi. Geçen sene başlayan uygulamada mesajlar 7 gün sonra kayboluyordu. Artık mesajların ne zaman kaybolacağına dair süreyi siz belirleyeceksiniz. WhatsApp halen bu konuda Signal'in gerisinde. Signal birçok seçenek sunarken WhatsApp 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerini getirdi.