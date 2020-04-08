WhatsApp’tan Corona Virüs güncellemesi!

Dünyamızın küresel sorunu haline gelen corona virüs pek çok alışkanlığımızı da değiştirdi. Corona virüs nedeniyle milyonlarca kişi evden çalışıyor, toplantılar video konferans yoluyla yapılıyor. Haliyle bu şekilde iletişim kurmamıza olanak sağlayan uygulamalar son günlerin en popüler platformları arasında yer alıyor.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da günün konuşullarına ayak uydurabilmek adına bazı güncellemeler yaptı. WhatsApp’tan yapılan açıklamada platform üzerinden yapılan görüntülü grup sohbetleri için bazı iyileştirmelerin yayına alındığı bilgisi paylaşıldı.

WhatsApp, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda “WhatsApp’taki 4 ya da daha az kişiden oluşan gruplar için grup çağrılarını hiç olmadığı kadar kolay hale getirdik. Grup sohbetinizdeki herkesle sohbete başlamak için gruplarınızdaki görüntülü ya da sesli çağrı ikonuna tıklayın” ifadelerine yer verdi.

Ancak WhatsApp’a ilk olarak 2018 yılında eklenen görüntülü konuşma desteği hala maksimum 4 kişi ile gerçekleştirilebiliyor. Sahte haberler ile mücadele kapsamında DSÖ ve diğer sağlık kurumları ile çalışan şirket sosyal medyada yayınlan sahte bilgilerin önüne geçebilmek adına forward edilen (iletilen) mesajların sayısına sınırlama getirmeye de hazırlanıyor.

Sistem tarafından sıkça paylaşıldığı saptanan bir mesaj kullanıcılar tarafından en fazla bir kişi veya gruba gönderilebilecek. WhatsApp daha önce aldığı karar ile bu sayıyı 5 olarak belirlemişti.



