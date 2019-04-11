WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek.

Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.

Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. En yeni sürümü indirdiğinizde otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek.