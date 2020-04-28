Görüntülü görüşmelerdeki kişi sınırını 4’den 8’e çıkarma kararı alan WhatsApp, Netflix videolarını doğrudan izleme imkanı sunacak. Bu yenilikler henüz herkesin kullanımına sunulmamışken, Messenger Rooms entegrasyonu ortaya çıktı.

WhatsApp Messenger Rooms özelliğine kavuşuyor!

Facebook’un Zoom’a rakip olarak geçtiğimiz günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği Messenger Rooms aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyor. WhatsApp Beta (2.20.139) sürümünde bu uygulamaya geçiş seçeneği görüldü.

Bu kapsamda Facebook, şu anda rakipsiz olarak görülen Zoom’u tahtından indirmek için attığı adımlara bir yenisini eklemiş oldu. Messenger’da bir oda oluşturduktan sonra katılmasını istediğiniz kişilere bağlantı linkini göndermeniz yeterli oluyor. Bu özelliğin en dikkat çekici noktası ise karşı tarafın Messenger veya WhatsApp kullanma zorunluluğu olmaması. Bu sayede platformdan bağımsız bir şekilde görüntülü görüşmelere başlamak mümkün olacak.

Şu anda beta sürümünde yer alan bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmezliğini koruyor. (ShiftDelete)