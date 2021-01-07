Sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı. Koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Burada tepki çeken nokta WhatsApp'ın yeni kurallarını 'koşulsuz' kabul ettirmek istemesi. Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu. 8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek.

Whatsapp sözleşmesi nedir?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WhatsApp kullanmak isteyen herkes onay vermek zorunda

WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamalara göre onayla birlikte kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

Whatsapp sözleşmesi nasıl kabul edilir, iptal edilir?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

Eş zamanlı WhatsApp kullanımı

WhatsApp bir yandan kullanıcıları kızdıracak kararlara imza atarken, diğer yandan uzun bir süredir beklenen bir özelliği de hayata geçiriyor. İlerleyen haftalarda kullanıma sunulması beklenen özellik sayesinde kullanıcılar birden çok cihazda eş zamanlı olarak WhatsApp hesaplarını kullanabilecek. İlk olarak WhatsApp Web üzerinden aktif hale gelmesi beklenen özellik, sonrasında mobil cihazlara da yansıyacak.

WhatsApp kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

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Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

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