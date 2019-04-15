WhatsApp dünya genelinde çöktü

WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar saatlerce mesaj ya da fotoğraf gönderemedi. Yaşanan sorunun teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığı sanılırken WhatsApp'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. WhatsApp'la birlikte Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarptı.

Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimden kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.

Erişim sorununu gösteren haritaya bakıldığında problemin daha çok Avrupa'da yaşandığı görüldü.