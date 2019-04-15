WhatsApp dünya genelinde çöktü

WhatsApp neden açılmıyor, çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelir? Günün en çok sorulan soruları oldu. Uygulamaya girmeye çalışanlar saatlerce mesaj gönderemedi ya da alamadı. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşandı. WhatsApp neden açılmadı?

15 Nisan 2019, Pazartesi 09:25
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WhatsApp dünya genelinde çöktü

WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar saatlerce mesaj ya da fotoğraf gönderemedi. Yaşanan sorunun teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığı sanılırken WhatsApp'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. WhatsApp'la birlikte Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarptı.

Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimden kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti. 

Erişim sorununu gösteren haritaya bakıldığında problemin daha çok Avrupa'da yaşandığı görüldü.

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