Westermann: En iyisi için çalışıyorum

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko’nun 74-70 kazandığı ALBA Berlin maçı sonrasında Fanatik’e konuşan Leo Westermann, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Westermann, “2 ay önce bir düşüş yaşadık. Kazanmak iyi hissettiriyor. Tribündeki atmosfer ve taraftarımızın desteği, bize itici güç sağlıyor. Ama diğer maçlara odaklanmamız lazım. Takımın kazaması için ne gerekiyorsa onu yaparım. Bunu başaran kişi bir diğer maçta başkası da olabilir. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.