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Westerlo, Başakşehir'den Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Belçika ekiplerinden Westerlo, Başakşehir forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Nacer Chadli'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Chadli'nin bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

06 Eylül 2022, Salı 19:19 Son Güncelleme:
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Westerlo, Başakşehir'den Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Belçika ekiplerinden Westerlo, Başakşehir forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Nacer Chadli'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Belçika'da transferin son gününde sol kanat oyuncusu Chadli'nin bir yıllığına kiralandığı belirtildi. 

Belçika'da 66 maç 

Belçika Milli Takımı'nın formasını 66 kez giyen Chadli, 2020 yılında Monaco'dan ayrılarak Başakşehir'e transfer olmuştu. 

İstanbul ekibiyle bugüne kadar 51 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.

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