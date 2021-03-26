İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Manuel Lanzini, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyebilir.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre 28 yaşındaki yıldız futbolcu sezon sonu West Ham ile yollarını ayırıyor. İngiliz kulübünde mutlu olmayan ve Ocak ayında Paris Saint Germain'e transferi gerçkelmeyen Lanzini'nin yeni durağı Süper Lig olacak.

İngilizler, devre arası transfer döneminde teknik direktör David Moyes'un Arjantinli yıldızın gidişine izin vermese de sezon sonunda kadrosunda tutamayacağı iddia edildi. Haberde Lanzini'nin Türkiye Süper Lig'in talipleri olduğu belirtilirken takım ismi verilmedi. Yıldız orta sahanın, daha önceki transfer dönemlerinde Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılmıştı.

19 maçta 4 gole katkı yaptı

2016 yılında West Ham United'a transfer olan Manuel Lanzini, İngiliz ekibiyle bu sezon çıktığı toplam 19 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Lanzini Ocak ayından bu yana ise West Ham ile sadece bir maçta forma giyebildi.