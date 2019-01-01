Kartal’a Gary Medel için daha önce 7 milyon euroluk teklif yapan ancak olumsuz yanıt alan West Ham United’ın bonservis bedelini 8.5 milyon euroya çıkaracağı belirlendi. Siyah-beyazlı yönetim, ailesi Londra’da yaşamak isteyen tecrübeli futbolcunun gitmek için ısrar etmesi halinde transfere onay verecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Gary Medel’in peşini bırakmıyor. Şilili futbolcu için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’a resmi teklifte bulunan ancak olumsuz yönde yanıt alan İngiliz kulübünün ikinci kez siyah-beyazlı ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Yönetimi, West Ham’ın 7 milyon euroluk ilk teklifini kabul etmemişti. Ancak Medel’den vazgeçmeyen İngiliz ekibinin bu kez 8.5 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı ifade edildi. Gary Medel’in de İngiltere Premier Lig’e gitmeyi istemesi nedeniyle bu transferi bitirmeye kararlı olan Ada kulübünün yöneticilerinin, 2019’un ilk haftasında İstanbul’da olması bekleniyor

Beşiktaş Yönetimi’nin tecrübeli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamak istemesi West Ham’ın işini zorlaştırıyor. Şilili futbolcunun kariyerine Premier Lig’de devam etmenin hesaplarını yapması ise siyah-beyazlıları köşeye sıkıştırıyor. Bu arada tercih aşamasında olan Medel’in ailesinin de Londra’da yaşamak istediği belirlendi.

10 milyon hedefi

West Ham kulübüyle ikinci görüşmeyi yapmadan önce Gary Medel ile görüşecek olan Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta bu futbolcuyu kalması için ikna etmeye çalışacak. Deneyimli oyuncunun ikna olmaması durumunda ise siyah-beyazlılar, West Ham ile bonservis bedelini 10 milyon euro seviyesine çıkarmak için sıkı bir pazarlığa girişecek. (Skorer)