West Ham'dan Medel için Beşiktaş'a yeni teklif!

Beşiktaş’ın Şilili oyuncusunu transfer etme inadından vazgeçmeyen West Ham’ın ciddi bir teklife hazırlandığı öne sürüldü.

08 Ocak 2019, Salı 08:20
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West Ham'dan Medel için Beşiktaş'a yeni teklif!

İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi.

West Ham teknik ekibinin Medel'in takımda görme isteğini yönetime bildirmesinin ardından İngiliz ekibinin yetkilileri harekete geçecek.

Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim

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