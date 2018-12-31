West Ham’da Medel anketi!

Premier Lig ekibi West Ham United’ın taraftarları ara transferde Beşiktaşlı Gary Medel’i bekliyor. İngiltere’de yapılan ankette West Ham taraftarının yüzde 69’unun Şilili futbolcuyu takımlarında görmek istedikleri ortaya çıktı.

İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde Medel için Beşiktaş’a 7 milyon euroluk teklif yapmıştı. Bu arada devre arası tatilini ülkesinde geçiren Medel, ailesi ve arkadaşları ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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