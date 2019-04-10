West Ham’da hedef Edin Dzeko

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın haberine göre Premier Lig’in önemli takımlarından West Ham United, İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’nın golcüsü Edin Dzeko’ya talip oldu.

West Ham’ın hocası Manuel Pellegrini’nin, Manchester City’deyken hocalığını yaptığı Dzeko ile görüştüğü ve ikna ettiği öne sürüldü. Sözleşmesi 2020’de bitecek 33 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli gözden çıkarıldı.

Bu haberi de okudular Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut'a İtalyan kancası!