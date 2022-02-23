Önümüzdeki yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olması beklenen Declan Rice’ın bonservisini kulübü West Ham United 120 milyon sterline sterline yükseltti. Manchester United ve Manchester City’nin bu yaz 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacağı haberleri iyice artmaya başlayınca West Ham United oyuncunun değerini 120 milyon sterline çıkardı. Daha önce West Ham United menajer David Moyes Declan Rice’ın değerinin 100 milyon sterlinin üzerinde olduğunu söylemişti.

West Ham United’ın iki Manchester ekibinin oyuncuya olan yoğun ilgiden faydalanmak istediği ve bonservis bedelini bu yüzden yükselttiği söylenirken bir yandan da oyuncuya olan ilgiyi azaltmak ve oyuncuyu kulüpte tutmak için fiyatı bu noktaya çektiği söyleniyor. Declan Rice’ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor ve buna ek olarak ekstra West Ham United sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonunu elinde bulunduruyor.

Manchester United sezon sonunda Paul Pogba’nın sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte onun yerini İngiliz oyuncuyla doldurmak istiyor. Manchester City ise Rodri ile forma rekabetine girebilecek Rice ile yakından ilgileniyor.