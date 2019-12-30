West Ham United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Premier Lig ekibi West Ham United’da Manuel Pellegrini’den boşalan teknik direktörlük görevine İskoç David Moyes getirildi. Londra ekibinin deneyimli teknik adam ile 1,5 yıl anlaşttığı belirtildi.

30 Aralık 2019, Pazartesi 11:00
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West Ham United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’da Şilili Manuel Pellegrini’den boşalan teknik direktörlük görevine, David Moyes getirildi. West Ham United Kulübü, 56 yaşındaki İskoç teknik direktör Moyes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Everton’ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland’de sürdüren Moyes, 2017-2018 sezonunda da West Ham United’ın başında yer almıştı. Bu sezon 20 haftası geride kalan Premier Lig’de bir maç eksiğiyle 19 puan toplayan West Ham United, 17. sırada yer aldı.

İSTANBUL (AA)

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