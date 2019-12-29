West Ham United’da Pellegrini dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da teknik adam değişikliği oldu. Deneyimli teknik adam Manuel Pellegrini ile yollar ayrıldı. Londra ekibi dün Çağlar Söyüncü'nün ekibi Leicester City'ye 2-1 kaybetmiş ve 17.sırada kalmıştı
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’da Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini’nin görevine son verildi. West Ham United Kulübü, ligin 20. haftasında Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City’ye 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından Pellegrini ile yolların ayrıldığını duyurdu. Daha önce İngiltere’nin Manchester City ekibinde görev alan 66 yaşındaki Pellegrini, takımını 2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Premier Lig’de 17. sırada
İspanya’da Real Madrid, Villarreal ve Malaga gibi takımlarda da çalışan tecrübeli teknik direktör, Mayıs 2018’de West Ham United’ın başına geçmişti. Bu sezon Pellegrini yönetimindeki West Ham United, bir maç eksiğiyle 19 puan topladığı Premier Lig’de 17. sırada yer aldı.