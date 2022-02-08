West Ham United – Watford maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde son 2 maçını kazanamayan West Ham yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle 5. Sıraya geriledi. West Ham, evinde oynadığı son 5 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Bu maçların 3’ünde ise kalesini gole kapatamadı. Ev sahibi takımda sakatlıkları bulunan kaleci Fabianski ve stoperler Zouma, Ogbonna, Masuaku bu maçta forma giyemeyecek.

Watford son 9 lig maçında sadece 2 puan alabildi. Teknik direktör Roy Hodgson yönetiminde çıktığı ilk maçta Burnley ile 0-0 berabere kalan konuk ekip, son 5 deplasman maçının 4’ünde gol atma başararısı gösteremedi.

Yeni hoca etkisiyle birlikte kötü gidişata dur demek isteyen Watford bu maçta en az 1 gol atmasını bekleyebiliriz. Yeniden toparlanmak isteyen West Ham ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Watford’un mücadelesinde ev sahibi takımın en az 1 puan alması muhtemel.