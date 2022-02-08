West Ham United – Watford maçı öncesi bilinmesi gerekenler
İngiltere Premier Lig 24. hafta mücadelesinde, 37 puan 10 averaj ile 5. sırada yer alan West Ham United, 15 puan -17 averaj ile 18. sırada yer alan Watford ile karşılaşacak. Kendi sahasında oynadığı son 11 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren West Ham, deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinini gole kapatamayan ve ligde 14 maçla en fazla mağlubiyet alan 2 takımdan biri Watford karşısında 3 puana kayın taraf.
Ligde son 2 maçını kazanamayan West Ham yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle 5. Sıraya geriledi. West Ham, evinde oynadığı son 5 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Bu maçların 3’ünde ise kalesini gole kapatamadı. Ev sahibi takımda sakatlıkları bulunan kaleci Fabianski ve stoperler Zouma, Ogbonna, Masuaku bu maçta forma giyemeyecek.
Watford son 9 lig maçında sadece 2 puan alabildi. Teknik direktör Roy Hodgson yönetiminde çıktığı ilk maçta Burnley ile 0-0 berabere kalan konuk ekip, son 5 deplasman maçının 4’ünde gol atma başararısı gösteremedi.
Yeni hoca etkisiyle birlikte kötü gidişata dur demek isteyen Watford bu maçta en az 1 gol atmasını bekleyebiliriz. Yeniden toparlanmak isteyen West Ham ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Watford’un mücadelesinde ev sahibi takımın en az 1 puan alması muhtemel.