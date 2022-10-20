İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Liverpool sahasında West Ham United'ı konuk etti. Ev sahibi ekip Anfield Road'da oynanan mücadelenin 22. dakikasında Darwin Nunez'in attığı golle 1-0 öne geçti.





VAN DIJK'IN HAREKETİ OLAY OLDU

İlk yarının sonlarına doğru ceza sahasında topla buluşan Jarrod Bowen, Joe Gomez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Stuart Attwell oyunu önce devam ettirdi.

VAR'dan gelen uyarı üzerine Attwell pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldi.

Bu anlarda Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Van Dijk, hakemin penaltı kararı vermesinin ardından sakin bir şekilde yürüyerek penaltı noktasına gelerek, krampon çivileriyle penaltı noktasını tahrip etti.

Futbolseverlerin de gözünden kaçmayan bu olayın ardından penaltı atışında topun başına Jarrod Bowen geldi. Bowen'ın sol ayak içiyle sol köşeye doğru yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker topu kurtarmayı başardı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Liverpool'un 1-0 kazandığı mücadelenin ardından West Ham United taraftarları Van Dijk'a karşı çok tepkiliydiler.

Sosyal medyada paylaşım yapan İngiliz futbolseverler, "Van Dijk penaltı noktasını bozuyor bu doğrudan kırmızı kart", "Van Dijk bu yaptığıyla büyük bir cezayı hakediyor", "Van Dijk penaltıdan önce noktayı bozuyor. Pislik" gibi ifadeler kullandılar.

Premier Lig'de Liverpool, 22 Ekim'de Notthingham Forest'a konuk olacak.



