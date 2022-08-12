Fenerbahçe 'den Attila Szalai ile ilgilenen Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Macar futbolcunun transferini noktalayamayınca rotasını alternatif isimlere çevirdi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre West Ham United, Spezia'da forma giyen stoper Jakub Kiwior ile yakından ilgileniyor. İddialara göre İngiliz ekibi genç futbolcu için 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Milan da ilgilendi

Kiwior ile Milan'ın da ilgilendiğinin altı çizilirken İtalyan ekibinin gelen ciddi teklifin ardından futbolcunun geleceği hakkında karar vermeye çalıştığı belirtildi.

Spezia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performanslarla dikkatleri çekmişti.

Slovacko maçı öncesi Szalai görüşmesi

İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde yer alan habere göre ise West Ham United, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynadığı maç öncesinde Szalai'nin transferi için Sarı-Lacivertli ekiple bir görüşme gerçekleştirdi.

Kehrer de gündemde

Szalai ve Kiwior'un yanı sıra Thilo Kehrer'i de kadrosuna katmaya kararlı olduğu belirtilen İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain ile görüşmeleri sürdürüyor ve 10 milyon Sterlinlik bir teklif sundular. Ancak Sevilla'nın da ilgilendiği futbolcu için PSG yaklaşık 16 milyon Sterlinlik bir bonservis bekliyor. Bu nedenle West Ham United'ın ilk teklifini yükseltmesi bekleniyor.

Kehrer ise Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olduğu için West Ham'a transfer olmaya sıcak bakıyor.



