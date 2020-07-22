West Ham United, Premier Lig’de kalmayı garantiledi

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında West Ham United, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı’nda West Ham United’ı konuk etti. Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio’nun 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood’un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı. Manchester United bu skorla puanını 63’e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı.

West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig’de kalmayı garantiledi