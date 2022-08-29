Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 11 gol, 7 asistle oynayan ve transferin gözde ismi konumuna gelen Lucas Paqueta'nın yeni rotası İngiltere oldu. Premier Lig ekiplerinden West Ham United, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna kattığını açıkladı. Lyon'a 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan İngiliz ekibi, 25 yaşındaki oyuncu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2019'da 38 milyon Euro bedelle Flamengo'dan Milan'a transfer olan Paqueta, Brezilya futbolunun yeni süperstarı olarak görülüyordu. İtalya macerasından umduğunu bulamayan, Milan formasıyla 44 maçta sadece 1 gol atıp, 3 asist üretebilen Paqueta, 2020'de imza attığı Lyon'da kendini buldu.

23 milyon Euro'ya geldiği Fransız devinde 2 sezon geçiren ve 80 resmi maçta 21 gol, 14 asistle oynayan yıldız isim, artık hünerlerini Premier Lig'de sergileyecek.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren David Moyes yönetimindeki West Ham; Alphonse Areola, Flynn Downes, Thilo Kehrer, Emerson, Maxwel Cornet, Nayef Aguerd ve Gianluca Scamacca'nın ardından Lucas Paqueta hamlesiyle yaklaşık 180 milyon Euro harcama yaptı.







