West Ham United - Liverpool maçının öne çıkan rakamları

11. hafta mücadelesinde, 20 puan 9 averaj ile 4. sırada yer alan West Ham, 22 puan 21 averaj ile 3. sırada yer alan Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

Takım haberleri

Hafta içi Genk ile oynanan Avrupa maçında defansın ortasında Vladimir Coufal’ı oynatan David Moyes’ın bu maçta sağ beke genç oyuncu Ben Johnson’u koyması bekleniyor. Beklenenin aksine güçlü çıktığı kadro ile sakatlık yaşamadan maçı tamamladılar. Karantina süresini tamamlayan ve Perşembe günü son 5 dakika oyuna giren Alex takıma dahil olurken Nikola Vlasic ve Andriy Yarmolenko'nun hafif sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyebilir.

Liverpool’da Çarşamba günü Atletico Madrid'i 2-0 yendikleri maçta Roberto Firmino sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sakatlıkları devam eden Curtis Jones ve Joe Gomez üst üste ikinci maçı kaçıracaklar.

Oran analizi

West Ham United için beraberliğe 3.6 oran verildiği toplam 21 maçın %95 kısmı berabere bitmedi.

Liverpool için toplam gol 0-1 oranı 4.5 olduğunda toplam 100 maçın %83 kısmında 0-1 gol olmamıştır.

Takım serileri

Liverpool son 20 lig maçını kazanırken son 8 maçında 2.5 gol barajı aşıldı. Son 6 deplasman maçında ise en az 3 gol atma başarısı gösterdi. Rakibi West Ham ile karşılaştığı son 3 resmi maçta ilk yarı berabere kalırken, maç sonu kazandı.

Beklenti

West Ham hem ligde hem de Avrupa’da harika sezon geçiriyor. Kendi evinde aldığı üst üste galibiyetler, Manchester City'yi EFL Kupası'ndan elemiş olmaları moralli çıkacakları bu maçta Liverpool karşısında puan ya da puanlarla dönmek isteyecekler.

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda son 2 maç kala bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bu sezon ligde oynadığı 5 deplasman karşılaşmada en az 3 gol atma başarısı gösteren Liverpool, sürpriz puan kaybı yaşadığı Brentford ve Brighton maçlarında kalesinde 5 gol gördü.