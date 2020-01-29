West Ham United - Liverpool (CANLI İZLE)

Geçen sezon rekor puan toplamasına rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçıran Liverpool bu sene gösterdiği muhteşem performansla kupaya adım adım yaklaşıyor. Maç eksiğine rağmen ikinci sıradaki Manchester City’nin 16 puan önünde bulunan Kırmızılar erteleme maçında konuk olduğu West Ham’ı yenmesi halinde farkı 19’a çıkararak bitime 15 maç kala çok büyük bir avantajın sahibi olacak.

West Ham ise David Moyes yönetiminde yeni yılın ilk günü Bournemouth’u 4-0’la geçerek umutlanmıştı fakat bu gösterişli galibiyetin devamı gelmedi. Ligde çıktığı son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bordo Mavililer hafta sonu West Bromwich’e tek golle mağlup olarak FA Cup’a da veda etti.







